Das Politische Buch ... die Gerechtigkeit ...

unverdrossen wird jetzt weiter von der Gerechtigkeit gefaselt ...

und von einem Pakt für Gerechtigkeit ...



von Leuten ... die offensichtlich nicht nur einen Pakt mit der Dummheit haben ...

sondern sie sicherheitshalber gleich gepachtet haben ...



Deutschland als Bollwerk der Demokratie ...

damit bloß niemand drankommt ...



Deutschland als Bollwerk gegen die angeblichen Feinde der Demokratie ...

dabei wissen wir doch spätestens seit Jung-Siegfried ...



daß man ein Schwert gebrauchen und damit um sich hauen muß ...

statt es iirgend wo sicher zu verwahren oder gar zu begraben ...



das heißt ... Bollwerke sind der falsche Arbeitsansatz ...

die falsche Strategie ...



es geht im Gegenteil um Abhilfe ... also den Abbau von Bollwerken ...

es geht um Verhinderung ... also die Beseitigung von Nachteilen ...



und das geht nur auf dem Weg des Rechts ...

also dem Gegenteil von Rechtsweg ...



bzw auf dem Weg der Dritten Gewalt ...

also dem Weg der das Ziel ist ...



es ist immer wieder dieselbe Show ...

am Anfang ... also da wo noch der Zauber innewohnt ...



ist immer von den wichtigsten Aufgaben die Rede ...

und wenn dann der Zauber weg ist ...



also wenn man dann merkt ... das klappt dann doch nicht so ...

ist dann von den wichtigsten Reformen die Rede ...



bloß von den Einzigen ...

die das auch tatsächlich bewerkstelligen könnten und müßten



also der Dritten Gewalt und den Mitteln des Rechts ...

also dem Gegenteil von Rechtsmitteln ... ist nicht die Rede ...



das Gerichtshöfische Europa ...

Deutsche und ... ihre Tranatlantischen Nachbarn ... T-TIP und C-TA et C-TERA ...



das Politische Thema ...

Geburtenrate und Demographischer Wandel ...









