Dienstag, 22 August 2017 | 34.234

IBSA Blindenfußball Europameisterschaft ...

bzw Angela Merkel und 'ihr' Behindertensport ...

gemeinsam statt einsam ... oder umgekehrt ... oder wie ...



paradox ist ... daß Angela Merkel immer alles 'gemeinsam' machen will ..

und dann macht sie die Raute ...



und zack (!) ... ist der Verstabnd im Arsch ... das heißt sie macht was sie will ...

bzw trifft irgend welche einsamen Entscheidungen ...



das Problem ist aber gar nicht ...

daß wir keine besseren Politiker haben bzw eben eine bessere Angela Merkel ...



sondern daß ebenso unsinnig wie unaufhaltsam hofiert und gehätschelt wird ...

von allen die es an sich besser wissen und machen könnten ... nur eben nicht gemeinsam ...



keiner der mehr von Wirtschaft versteht oder von Kultur etc ...

sagt ... Frau Merkel so geht das doch gar nicht ...



das Schlimmste aber ist ... daß keiner der mehr vom Recht versteht ... im allgemeinen ...

und von der Verfassung im besonderen ... von Abhilfe bzw Behelf und Ausgleich bzw Balance ...



geschweige denn von Gleich-Berechtigung ... Gleichbehandlung ... Gleichstellung ...

re-agiert ...



und macht was den Umständen nach mehr oder weniger offensichtlich ...

zu tun und zu machen ist bzw erwartet und verlangt wird ... Abhilfe und Beseitigung der Nachteile









