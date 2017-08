Montag, 21 August 2017 | 34.233

IBSA Blindenfußball Europameisterschaft ...

in der Arena auf dem Lilli Hennoch Sportplatz ...

am Anhalter Bahnhof ...



der Behinderten Sportverband veranstaltet regelmäßig Talenttage ...

um behinderten Menschen den Einstieg in den behinderten Sport zu ermöglichen ...



bzw um herauszufinden ... elche unentdeckten Talente irgend wo schlummern ...

die entdeckt werden sollten ...



so ist denn auch das Motto dieser Talenttage 'komm und finde Deinen Sport' ...

bzw 'entdecke Deie sportlichen Talente' ...



denn es ist wohl so ...daß der Sport für Behinderte etwas mehr ist ...

als einfach nur Ertüchtigung Fitness Gesundheit ...



der Sporterföffnet Möglichkeiten ...

die fast an sowas wie Gleichberechtigung herankommen ...









