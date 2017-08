Sonntag, 20 August 2017 | 33.232

Blindenfußball Europameisterschaft Berlin

wir sind ja heute schon so weit ... daß eine Behinderung an sich ...

nicht als Behinderung angesehen wird ... sondern als normal ...



insofern fällt das eben auch nicht weiter auf ...

daß in unserer Politischen Führung ...



praktisch alle Arten von geistig seelisch körperlicher Behinderung vertreten sind ...

physisch psychisch mentalisch etceteraisch ...



teilweise mit atombombensicherem Stahlbetonkopf ...

oder zumindest mit einem solidem dicken Brett vorm Kopf



das ist dann so beim Blindenfußball ...

wo an sich blinde Spieler sicherheitshalber dann doch noch eine Dunkelbrille tragen ...



damit sie wirklich man könnte fast sagen sichtbar nichts sehen ...

sondern sich ganz auf ihre anderen Sinne einrichten und verlassen müssen ...



wie groß der Unterschied zwischen blinden Fußballern und blinden Politikern ist ...

sieht man daran ...



blinde Fußballer wissen daß sie blind sind ...

und sind deshalb im Behinderten und Rehabilitations Sportverband organisiert ...



blinde Politiker wissen das nicht ...

oder glauben es zumindest nicht ...



und weigern sich daher auch konsequent ...

sich therapieren bzw rehabiltationieren geschweige denn rehabilitieren zu lassen



man muß das auch trennen von der so genannten Beratungsresistenz ...

denn Resistenz setzt ja die Fähigkeit an sich voraus ...



unsere Politische Führung ist aber nicht resistent sondern unfähig ...

es handelt sich also eher um einen Fall der Zurechnungsunfähigkeit ...



das heißt ... Beratungsunfähigkeit als Teil der Zurechnungsunfähigkeit ...

so wie Blindenfußballsport ein Teil des Behindertensports ist ... ungefähr so ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen