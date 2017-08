Samstag, 19 August 2017 | 33.231

Blindenfußball Europameisterschaft ...

diese Blindenfußbal Meisterschaft wird organisert ...

vom Deutschen Behinderten Sportverband DSB ...



bzw vom National Paralympic Committee Germany ...

das im Nächsten Jahr auch die Berlin 2018 World Para Athletics ...



European Championsships / Para Leichtathletik-Europa Meisterschften ausrrichtet ...

vom 20. bis zum 26. August 2018 ...



in Berlin macht das der Behinderten und Rehabilitations Sportverband Berlin ...

in der eigens für diesen Event errichteten Arena am Anhalter Bahnhof ...



das muß man sich jetzt auch mal wieder illustriert vorstellen ...

der Behindertensport kämpft mehr oder weniger ums Überleben ...



weil sehende und also vermeintlich nicht behinderte Politiker bzw Funktionäre etc...

sich weigern ...



den Sport einheitlich und gleichberechtigt unter dem Gesichtspunkt des Sports zu 'sehen' ...

und wenn schon nicht das Recht so doch wenigstens Fairness walten zu lassen ...



sondern ihn völlig ungeniert wie selbstverständlich für ihre und andere Zwecke mißbrauchen ...

und die Sportler selbst dadurch mehr oder weniger mißhandeln ...



das liegt also auf derselben Ebene ...

daß selbst oder gerade die höchsten Richter im Lande sich weigern ...



das Recht gelten und walten zu lassen ...

und sich statt dessen 'für ihre und andere Zwecke ...'



auf Gesetze berufen ...

die eigennützig statt allgemeinnützig speziell für den Mißbrauch des Rechts gemacht werden ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen