Kultuurikatel in Tallinn ...

die Europäische Union hat zumindest den einen ...

nicht ganz zu vernachlässigenden Vorteil ...



daß jede Menge Politiker zumindest einige Hotels ...

und spezielle Tagungsstätten in den Hauptstädten der Länder der Union ...



kennen lernen ... was irgend wie vielleicht doch ...

einer Art Langzeiteffekt im Verständnis für einander nützt ...



zur Zeit hat bekanntlich Estland den Vorsitz im Rat ...

und deshalb spielen sich die Treffen



wie zum Beispiel gerade wieder das der Energieminister und der Verkehrsminister ...

dort oben in Tallinn ab ...



Tallinn ... das ist also die Hauptstadt der Esten ...

heißt in der Übersetzung aber Stadt der Dänen ...



weil der Landstrich zur Zeit der Namensgebung ...

also vor Jahrhunderten ... mal zu Dänemark gehörte ...



und liegt landschaftlich lustvoll richtig reizvoll am Busen der Natur ...

genauer gesagt am Meerbusen der Finnen ...



*



