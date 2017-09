Sonntag, 24 September 2017 | 38.267

Der Bundesverfassungsgerichtspräsident und ...

- die Würde des Menschen ...

bekannt ist ... daß die Würde des Menschen unantastbar ist ...

nicht bekanntn ist ... an wen sich diese Angabe eigentlich richtet ...



dieser Wahlkampf zum Beispiel ... wie er da gerade mal wieder stattfindet ...

ist objektiv unter der Würde das Menschen / des Bürgers / des Wahlvolks ...



aber diejenigen ... deren Würde damit angetastet wird ...

interssiert das überhaupt nicht ... die stecken das ganz einfach weg ...



Frau Merkel ... die als Inkarnation der brutasltmöglichen Antastung gilt ...

interessiert das natürlich auch nicht ...



den die macht eh was sie will ...

und sagt dann ganz einfach 'das ist meine Politik' ...



und den Bundesverfassungsgerichtspräsidenten ...

der da vielleicht noch am nächsten dran ist ...



interssiert das natürlich auch nicht ..

denn der sagt ... wir spielen doch hier einfach nur so rum ...



wir sind ... wie man so sagt Dritte Gewalt ...

aber keine Vierte Instanz ...



*



das Wort der Evangelischen Pfarrerstochter ...

die Politische Predigt ...



das kloo-ballistische Europa ...

Deutsche Bürger und ... Welt Bürger ...



das Po-litische Thema ...

Deutsche Luftfahrt ... Deutsche Raumfahrt ... Kosmos und Universum ...









