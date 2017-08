Sonntag, 13 August 2017 | 32.225

Die Politische Mauer ...

ist an sich die in den Betonköpfen unserer Politiker ...

und die gibt es eben immer ...



die so genannte Berliner Mauer gilt als Symbol der deutsch-deutschen-Teilung ...

und deshalb erinnern unsere Politiker ...



also die mit der Mauer in ihren Betonköpfen ...

so gerne daran ... und pflegen eine so genannte Erinnerungs-Kultur ...



rein schematisch gesehn entspricht aber jeder Ge-denk-tag dem Prinzip ...

ein Schritt vor und zwei zurück ...



das heißt der Gegenstand des Gedenkens rückt in immer weitere Ferne ...

weil vorne nicht weitergedacht wird



es müßte also umgekehrt sein ... zwei Schritte vor ...

um Konsequenzen aus dem Geschehenen zu ziehen ...



und ein Schritt zurück ... damit man die Übersicht behaält ...

und weiß woher man kommt ...



die Mauer der deutsche-deutschen Teilung ist schon schlimm genug ...

die Mauer in den Köpfen unserer heutigen Politiker ist vielö viel schlimmer ...



die deutsche-deutsche Teilung ist eine geschichtliche Tatsache ...

sowas läßt sich also doch nicht einfach wieder zusammenkleben oder kitten ...



und schon gar nicht durch ebenso einfallslos wie unsinnige Erinnerung ...

und diese perfiden Reden die dabei immer gehalten werden ...



sondern nur durch Abhilfe und Überwindung ...

bzw Beseitigung der be bzw immer noch ent stehenden Nachteile ...!!!



und das geht eben nur ...

wenn man sich endlich mal an das Symbol der Gewaltenteilung halten würde ...



das heißt an unsere Verfassung ...

in der das alles haargenau drinsteht ...



es ist einfach grotesk ... immer wieder darauf hinzuweisen ...

es dürfe nie in Vergessenheit geraten ...



daß die Mauer ein Symbol für Unfreiheit und Unterdrückung sei ...

für Diktatur und die Mißachtung der Menschenrechte ...



denn das ist die Mauer im Kopp von Frau Merkel auch heutzutage ...

nicht nur noch sondern zunehmend immer mehr ...



und unser heutiges Deutschland als 'das Beste zu bezeichnen das wir je hatten'

das gilt allenfalls für eine Reihe von Spitzenpolitikern ...



aber nicht für's Volk ... geschweige denn die Bevölkerung ...

bzw unser Land ... unseren Bundes-Staat ... unsere demokratische Republik ... !!!









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen