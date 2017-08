Sonntag, 13 August 2017 | 32.225

Die Politische Predigt ... der Unterschied ...

zwischen der Katholischen Kirche und der Evangelischen Kirche ...

ist etwa so ...



bei der Katholischen Kirche braucht der Mensch nicht zu denken ...

er braucht nur zu glauben ...



das ist alles Show wie Fernsehen oder im Theater ...

bloß eben ganz nah und auf der politischen (sic!) Bühne ...



und wenn einer irgend was angestellt hat ...

beichten ... bereuen ... befreien ...



die Evangelische Kirche wendet sich demgegenüber an ein Publikum ...

von dem sie erwartet ... daß das mit-denkt ...



bloß ist es eben so ... wenn da jemand mit-denkt ...

kann er wiederum den Unsinn nicht glauben den die verbreiten ...



von ihren Kanzeln ...

geschweige denn als Kanzlerin ...









