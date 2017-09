Samstag, 23 September 2017 | 38.266

Das Politisch Absurde ...

- und das Bundesverfassungsgericht ...

Kim Yong Un ist schon ziemlich absurd ...

noch etwas absurder ist Angela Merkel ...



denn die glaubt ... sie könnte in diesem so genannten Konflikt ...

das ist sowas Ähnliches wie die so genannte Krise ... nur noch etwas dramatischer ...



'vermitteln' ... wie sie sagt ... und was auch immer das heißt ...

'bühnenmäßig' also etwa ... wie macht man aus einem Drama eine Tragödie ...



der/die/das Absurdeste ist allerdings Andreas Voßkuhle ,...

denn dieser Deutsche Bundesverfassungsgerichtspräsident ...



hält Justitia gefangen und vergewaltigt sie regelmäßig ...

wie ein Österreicher mal eine Fräulein Kampusch ...



so daß sie ... selbst als sie frei kam ...

wahrscheinlich für den Rest ihres Lebens nicht mehr froh wird ...



so ähnlich schlecht sieht es jedenfalls im Moment auch für Justitia aus ...

bzw ... und ganz allgemein ...



in Bezug auf die Gleichberechtigung der Frau ...

ist das Bundesverfassungsgericht wahrscheinlich der absurdeste Ort dieser Welt ...



und was hat das nun mit Kim Yong Un zu tun ???

naja ... ganz Nord-Korea zu zerstören ...



um den Mann umzubringen ...

Un damit auch alle anderen Nord-Koreaner ...



ist genau so idiotisch ... ungefähr ...

wie wenn zwei Leute eine Meinungsverschiedenheit haben ...



und dann darauf warten ... daß die Pharmaindustrie ein Medikament entwickelt ...

das Meinungsverschiedenheiten beseitigt ...



statt sich zusammenzusetzen und Justitia mit an den Tisch zu holen ...

das heißt eine Dritte Gewalt ...



und auf dem Weg über Hilfe und Abhilfe ... (Wohl des Volkes) ...

bzw Beseitigung der Nachteile und Fortschritt ... (Schaden wenden) ...



Gemeinschaft und Gerechtigkeit zu dienen (Nutzen mehren) ...

und zu beweisen ... daß zwischen Mensch und Tier doch noch ein Unterschied besteht



*



die Politische Ausstellung ...

das Nachbarschaftliche Europa ...



Deutsche und ...

Kinesen und Koreaner ... und die anderen asiatischen Nachbarn ...



das Politische Thema ...

Bildung und Erziehung ... Wissenschaft und Technik ... Forschung und Lehre ...









