Donnerstag, 21 September 2017 | 38.264

Der Bundesverfassungsgerichtspräsident und ...

- der Hitler / die Merkel / das Diktatur ...l

bei genauer Betrachtung stellt sich heraus ...

daß zwischen Hitlers 'Mein Kampf' und Merkels 'Mein Krampf'' ...



bzw 'meine Politik' wie sie immer sagt ...

oder diesen unsäglichen Fensterreden und Regierungs bzw Kriegs Erklärungen ...



praktisch bzw grundsätzlich und vordergründig überhaupt kein Unterschied besteht ...

beides ist echte pure reine volle wahre Idiotie ...



für das Volk kommt das also auf Dasselbe heraus ...

gar nicht schön ...



theoretisch bzw hintergründig allerdings insoweit ...

jetzt mal ganz kurz gesagt ...



als Hitler geisteskrank war ...

während durchaus Merkel im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte ist ...



das heißt ... in einem voll-wertigen rechtlich-relevanten Verfahren ...

hätte man Hitler Zurechnungsunfäigkeit zugestehen müssen ...



also nicht verantwortlich ...

während Frau Merkel für das was sie macht voll verantwortlich ist ...



weil sie alles was sie macht ja bei vollem intaktem klarem Bewußtsein ...

in voller Absicht und auch bezüglich der Folgen absichts-voll macht ...



mit anderen Worten ... sie setzt voll zurechnungsfähig auf reines Spiel und Spaß ...

und volles Risiko ...



daraus ergibt sich wieder die Frage ... was ist der Unterschied zwischen einer Diktatur ? ...

zwischen der Diktatur Hitler / Merkel gibt es also einen gravierenden Unterschied ...



zwischen der Diktatur Hitler / Merkel einerseits ...

und der so genannten Rechtsprechung Voßkuhle / Bundesverfassungsgericht andererseits...



gibt es dagegen keinen Unterscied ...

eine Verfassungsbeschwerde wäre in beiden Fällen gar nicht erst angenommen worden ...



woraus wiederum folgt ...

verfassungsmäßig haben wir keine demokratische Dritte Gewalt



sondern nach wie vor Voßkuhles Drittes Reich ...

Merkels DDR ... und in der Rechtskultur breiteste tiefste hinterste finsterste Steinzeit ...



wir leben bereits in einer Welt in der ... wie sagt Frau Merkel ...

auch Frauen alles möglich ist ...



mit anderen Worten ... in der Steinzeit ...

haben Männer Frauen unter Schreien an den Haaren in ihre Höle gezogen und verschleppt ...



heutzutage ...

es läuft ja kaum noch ein Mann ohne Haupthaar aber mit Vollbart rum ...



kraulen Frauen die Männer an ihren Bärten ...

siehe Merkel / Schulz ...



und die merkeln nicht mal ..

wie sie lächelnd abgeschleppt werden ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Europäische Rat ...



Deutsche und ...

der Nahe Osten ... die Juden ... das Jüdisch-Islamistische im Gegensatz zum Christlichen ...



das Po-litische Thema ...

Migration Integration Minestrosation Inklusation ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen