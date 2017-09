Sonntag, 17 September 2017 | 37.260

Recht und Religion ... weil Sonntag ist ...

am Mittwoch dem 20. September findet in der Katholischen Akademie e.V.

ein geistliches Kolloquium statt unter dem Titel ...



Glaubensweisen I ...

Von der Schwierigkeit an Christus zu glauben ...



das Geistliche Kolloquium fragt dabei ...

nach den Tiefenschichten im Geheimnis des Glaubens



in der Spannung zwischen dem rein persönlichen Vertrauen von Mensch zu Mensch ...

und eben dem Glauben ...



das heißt dem Vertrauen darauf daß ... auf der Basis des Vertrauens ...

diese Beziehung zu Jesus Christus genau so möglich ist wie die zu einem Menschen ...



die Katholische Kirche hat anscheinend diese Schwierigkeiten ... also als Tatsache ...

auch wenn mir bisher noch niemand erklären konnte worin sie eigentlich bestehen ...



aber man könnte das entsprechend auch übertragen auf das Recht ...

und die Schwierigkeit des Bundesverfassungsgerichtspräsidenten ...



an das Recht zu glauben ...

bzw man müßte also mal ein rechtlich-relevantes bzw juristisches Kolloquium machen ...



etwa zu dem Thema ... 'Rechtsweisen ! ...

von der Schwierigkeit ans Recht zu glauben' ...



und nach den Tiefenschichten fragen im Geheimnis des Rechts ...

in der Spannung zwischen dem Glauben des Volks ...



daß in einem Rechtsstaat doch eigentlich alles mit rechten Dingen zugehen müßte ...

und der Praxis des Höchsten Richters im Lande ...



inclusive seiner gewaltengeteilten Heerscharen bzw eben Herrschaftsscharen ...

dem Volk genau dieses Recht vorzuenthalten und regelrecht zu verweigern ...



so als gäbe es das Recht gar nicht ...

keinen Gott geschweige denn Jesus Christus ... keinen Urknall ... einfach nichts ...



nur dieses völlig hirnverbrannte Gesetz ...

eines noch hirnverbrannteren so genannten Gesetzgebers ...



an das sich sklavisch zu klammern der Bundesverfassungsgerichtspräsident ...

offensichtlich keinerlei Schwierigkeiten hat ...



*



das Wort der Evangelischen Pfarrerstochter ...

die Politische Predigt ...



das kloo-ballistische Europa ...

Deutsche Bürger und ... Welt Bürger ...



das Po-litische Thema ...

Deutsche Luftfahrt ... Deutsche Raumfahrt ... Deutscher Kosmos ... Deutsches Universum ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen