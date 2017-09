Freitag, 15 September 2017 | 37.258

Der rechtliche Lifestyle des Bundesverfassungsgerichtspräsidenten

es gibt diese schöne Geschichte von wegen ...

was ist der Unterschied zwisc hen einem Krokodil ...?



und so ähnlich ist das auch mit dem Recht ...

anders ausgedrückt ... was ist der Unterschied zwischen dem Recht ... ?



unsere Verfassung macht den Unterschied ...

zwischen 'dem Recht' ... und 'den Rechten' ...



also Einzahl und Mehrzahl ...

mit jeweils unterschiedlicher Bedeutung ...



gleich zu Anfang heißt es 'die Grundrechte' ... und 'die Menschenrechte' ...

und geht es um 'die Ge-recht-igkeit' in der Welt ...



aber dann ... fast möchte man wieder sagen ... aller guten Dinge sind drei ...

also im dritten Absatz des Artikels 1 steht dann der entscheidende Satz ...



''die Grundrechte binden ... als unmittelbar geltendes Recht ' ...

sie binden die gewaltengeteilte Politische Führung auch unter einander ...



mit anderen Wiorten ... die Organe sind bei der Wahrung der Rech-te ...

gebunden an das Recht ...



das daran orientiert und gemessen werden soll ...

daß es die Grundlage / die Basis der menschlichen Gemeinschaft darstellt ...



daß grundsätzlich innerhalb dieser Gemeinschaft halbwegs Frieden herrscht ...

daß grundsätzlich innerhalb dieser Gemeinschaft halbwegs Ge-recht-igkeit herrscht ...



wobei 'grundsätzlich' heißt ... Ausnahmen bestätigen die Regel ...

sonst bräuchten wir ja das ganze drum-herum nicht ... also eben die Rech-te ...



und das führt also wiederum unmittelbar zu Justitia und ihrer Waage ...

das heißt ... jeder hat das Recht ... wie irgend ein anderes (feriges) Produkt ...



aber Gerechtigkeit gibt es nur als Herstellung (!) bzw Produktion(!) von Gerechtigkeit ...

in der Herstellung (!) des Ausgleichs wenn es irgend wo fehlt ...



in der Herstellung (!) von Balance ...

wenn die natürliche balance / das natürliche Einpendeln gestört ist ...



in der Hilfe bzw Abhilfe ... das heißt in der Herstellung (!!) eines (künstlichen) (Rechts)Weges ...

wenn auf dem natürliche Weg blockiert gesperrt zu schwierig zu hoch ist ...



sowie insbesondere dann in der Beseitigung bestehender Nachteile ...

als Mittel (!) zur Herstellung (!!) dieser Qualität des Rechts im Sinne der Gerechtigkeit ...



*



der Politische Lifestyle der Angela Dorothea Sauer Merkel ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



Deutsche und ...

der Islam ... die Islamisten ... das Islamystische ...



das Po-litische Thema ...

Gesundheit und Pflege ... Krankheit und Heilung ... Alzheimer und Intensivstation ... Fitness und Training ...









