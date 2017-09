Mittwoch, 13 September 2017 | 37.256

Die Gleichberechtigung der Frau und ...

- das Rechtsverständnis des Bundesverfassungsgerichtspräsidenten

objektiv kann kein Zweifel daran bestehen ...

daß es zivilisatorisch und kulturell ...



bzw also von Recht und Religion her gesehen ...

überhaupt kein wichtigeres bzw eigentlich originäres Thema gibt ...



als eben diese Gleich-be-recht-igung der Frau ... und das vor allem nicht zu verwechseln ...

mit reiner Gleich-stellung geschweige denn purer Gleichmacherei ...



denn die Gleichberechtigung der Frau (!!!) ist die Voraussetzung (!!!) für Demokratie ...

und ohne Gleichberechtigung also auch keine so genannte demokratische Legitimation ...



mit einem Bundesverfassungsgericht ...

das sich in Bezug auf Recht und Demokratie ...



zivilisatorisch noch auf der Stufe der Barbaren befindet ...

wird das natürlich schwierig ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



Deutsche und ...

ihre Transatlantischen Nachbarn ... T-TIP und C-TA et C-TERA ...



das Po-litische Thema ...

Geburtenrate und demographischer Wandel ...







