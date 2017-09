Montag, 11 September 2017 | 37.254

Der Demokratiesche Staat und ...

- der Bundesverfassungsgerichtspräsident ...

sagt immer ... in einer Demokratie müßten sich alle Entscheidungen ...

nicht zuletzt also auch die des Bundesverfassungsgerichts ...



'auf den Willen des Volkes zurückführen lassen' ...

damit man ... zum Beispiel ... so ein Urteil 'im Namen des Volkes' sprechen kann ...



wobei er aber unter dem Willen des Volkes gar nicht das Volk selbst meint ...

sondern einen wie auch immer gearteten imaginären Willen des Parlaments ...



bzw also der Vertreter des Volkes ...

was auch immer das dann wiederum heißt ...



aber selbst wenn man das so stehen läßt ...

Demokratie heißt doch nunmal 'Herrschaft ' des Volkes ...



was hat die Herrschaft des Volkes mit dem Willen des Volkes zu tun ???

Wille ist immer auch Willkür ... und das heißt Diktatur ...



also genau das Gegenteil von Demokratie ...

Herrschaft auf der Basis von Beliebigkeit und Zufall ...



und de facto ist das genau das ... was und wie es ...

von dieser gewaltengeteilten politischen Führung hierzulande praktiziert wird ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



Deutsche und ...

die EU-Ratspräsidentschaft von Estland ...



das Politische Thema ...

Arbeit und Leben ... Recht und Würde ... unangetastet beseitigen ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen