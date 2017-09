Freitag, 08 September 2017 | 36.251

Angela Merkels Politischer Lifestyle ...

- der repetitive Politikstil ...

das heißt ... sie macht eigentlich nichts ... oder fast nichts ...

aber das wiederholt sie dauernd ...



so daß es so aussieht ...

als würde sie was machen ...



und das was sie macht ist eigentlich auch keine Politik ...

sondern irgend wie unpolitisch oder apolitisch ...



sie hat ein paar typische Sätze ... zum Beispiel 'Wir schaffen das' ...

und ein paar typische Handbewegungen ... mit ein paar Variationen ...



sie macht dabei nicht den Eindruck ...

als würde sie nach etwas suchen ...



das unterscheidet sie zum Beispiel von der Zeitgenössischen Oper Berlin ...

die ständig nach Antworten sucht auf die Zeit in der wir leben ...



es kann allerdings nicht ausgeschlossen werden ...

daß Angela merkel Anleihen bei Erik Satie gemacht hat ...



jenem französischen Komponisten (1866-1925) ...

der wahrscheinlich 1893 ein Klavierstück komponiert hat ...



unter dem Titel 'Vexations' ...

bei dem es sich um eines der ersten Beispiele handelt ...



für ein repetitives Arrangement ...

und für Atonalität in der Kunst bzw in der Musik ...



es wird allgemein als eines der längsten Stücke ...

der Musikgeschichte überhaupt angesehen ...



obwohl die Partitur nur aus einer Seite besteht ...

bzw das Stück nur ein Thema mit zwei Variationen hat ...



am 9. September 1963 wurde das Werk uraufgeführt ...

von einem Team mehrerer Pianisten ... damals unter anderen John Cage ...



am 6./7. September 1997 hat Andreas Rochholl es allein aufgeführt ...

in einem 24 Stunden Marathon ...



und heuer ... als 20 Jahre später ...

haben sich 24 Musikerinnen und Musiker in einem 24-Stunden-Konzert ...



im Berliner Hauptbahnhof darum bemüht ... wieder mit Andreas Rochholl...

der allein dreimal den schönen großen Bechstein-Flügel behämmerte ...



eine Produktion der ZOB Zeitgenössische Oper Berlin ...

in Kooperation mit dem Berliner Hauptbahnhof ...



sowie dem C. Bechstein Centrum Berlin ...

www.zeitgenoessische-oper.de ...



