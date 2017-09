Donnerstag, 07 September 2017 | 36.250

Das Politische Konzert ohne Politisches Konzept ...

bzw das Politische Konzept ohne konzertierte Aktion ...

ohne Kontrolle geschweige denn Controlling ...



es gibt so viele Gelegenheiten ...

an denen sich Politik ein gutes Beispiel dafür nehmen könnte ...



wie man aus einem Haufen Volk einen halbwegs verfassungsmäßigen Staat macht ...

und das Volk nicht nur vor Schaden bewahrt ...



sondern auch dahin bringt daß es ihm gut geht ...

und sogar seinen Nutzen für andere mehren kann ...



beispielsweise eben wie ein Dirigent aus einem Haufen Musiker ...

ein Orchester formt und damit Vorgaben ... die in einer Partitur stehen ...



derart umzusetzen ... wie man auch Politik machen könnte ...

indem man das umsetzt was in der Verfassung steht ...



Angela Merkel hat zu diesen Dingen keinerlei Beziehung ...

weder zum einen noch zum anderen ...



*



der rat-lose Europäische Rat ...

Deutsche und ... Juden und Israeli ... Zionisten und Zy(o)nisten ...



das Politische Thema ...

Migration und Integration ... Minestronesation und Inklusion ...









