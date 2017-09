Mittwoch, 06 September 2017 | 36.249

Das Politische Buch ... ohne rechtlich-relevanten Gehalt

Wolfgang Gründinger ...

'Alte Säcke Politik' ... Wie wir unsere Zukunft verspielen' ...



was soll das heißen ? - 'Wir' ? ... das Volk ist nicht 'Wir' ... !

und welche Zukunft ? ... niemand hat hier eine Zukunft ... !



dieses Pamphlet wurde durch die sozialistische Friedrich Ebert Stiftung ...

mit dem Preis 'Das Politische Buch 2017' ausgezeichnet ...



durch den Preis will ausgerechnet diese sozialistische Stiftung ...

'die Bedeutung politischer Literatur für eine lebendige Demokratie würdigen' ...



das Problem ist nur ...

das was hierzulande Demokratie sein könnte ...



ist nicht zuletzt dank hirnverbrannter sozialistischer Politik ...

so tot wie toter gehts nicht ...



ist nicht nur weg vom Fenster und beseitigt ...

sondern schon mit einer Aussaat bedeckt ...



die das Pflänzchen Demokratie nie wieder hochkommen ...

geschweige denn blühen und gedeihen läßt ...



Gütersloher Verlagshaus ...

www.randomhouse.de ...



