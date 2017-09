Mittwoch, 06 September 2017 | 36.249

Das Politische Buch ohne politischen Gehalt ...

Christoph Butterwegge ...

'Armut ... Unser Reichtum hat auch Schattenseiten' ...



niemand ist so reich ...

daß er nicht noch etwas mehr Geld annehmen würde ...



niemand ist so arm ...

daß er ggfls nicht doch noch etwas abgeben würde ...



viele Dinge haben zwei Seiten ... aber nicht alle ...

Reichtum jedenfalls nicht ... nicht mal Schattenseiten ...



da wirft der Herr Butterwegge wieder mal alles durch einandernwas er hat ...

und dreht es durch die Mühle seines Unverständnisses ...



und heraus kommt dann so ein Buch ...

das der Politik weder auf die Sprünge noch sonst weiter hilft ...



Papyros Verlag Köln ...

www.papyrossa.de ...



*



das Gerichtshöfische Europa ...

Deutsche und ... ihreTransatlantischen Nachbarn ... T-TIP und C-TA et C-TERA ...



das Politische Thema ...

Geburtenrate und Demographischer Wandel ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen