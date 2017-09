Sonntag, 03 September 2017 | 35.246

Das Religiöse Wort der Angela Dorothea Merkel

- weil Sonntag ist ...

ihre Predigt hält die Kanzlerin heute in Form eines Duells ...

Duell heißt ... wie man das ja immer wieder beobachten kann ...



der Gegner wird erschossen ...

und anschließend geht man in 'die Stöndige Vertretung ' ...



oder was sich grad so anbietet ...

und trinkt einen ... bis zum nächsten Duell ...



im Film heißt es immer ... 'dann kommt der Kuss ... und dann ist Schluß' ...

in der Politik heißt es umgekehrt ...



dann kommt das Duell ...

und dann gehts erst richtig los ...



*



die Politische Predigt ...

das Klooballistische Europa ...



Deutsche Bürger und ... Welt Bürger ...

das Politische Thema ... Deutsche Luftfahrt ... Deutsche Raumfahrt ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen