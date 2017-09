Samstag, 02 September 2017 | 35.245

Die Politische Galerie der Angela Dorothea Merkel

nur damit das nicht ganz vergessen wird ...

es gibt natürlich auch in Karlsruhe wunderschöne Ausstellungen ...



zum Beispiel gleich neben dem Bundesverfassungsgericht ...

aber da komm' ich noch drauf zurück ... und auf frühere Berichte ...



heute nochmal Tina Heuter ...

'Nächste Stationen' ... Plastiken in Papier ... Bronze und Beton ...



eine neue Einzelausstellung in der Mianki Gallery ... 08 September bis 28 Oktober 2017

www.mianki.com ...



*



das Nachbarschaftliche Europa ...

Deutsche und ... ihre fernöstlichen Nachbarn Asiaten Buddhisten Chinesen ...



das Po-litische Thema ...

Bildung und Erziehung ... Wissenschaft und Technik ... Forschung und Lehre ...









