Sonntag, 27 August 2017 | 34.239

Das Wort der Pfarrerstochter ...

wir wissen ja schon ... die Welt und die Natur ...

Himmel und Erde ... Feuer und Wasser etc ...



das ist alles aus einem Urknall heraus entstanden ...

weil Gott gerade mal wieder nicht wußte wohin mit seiner ganzen Kraft und Energie ...



und als Gott sprach 'es werde Licht' ...

da war das der Blitz von eben diesem Urknall ...



und als Gott sah ... wie und was sich als Folge des Urknalls und der Evolution ...

da alles Mögliche an Pflanzen und Getier entwickelte zu Wasser wie zu Land ...



da fiel ihm dann das mit der Demokratie ein ...

mit anderen Worten ...



da müsse ja jetzt ein Volk her ... das dann da auch herrscht ...

also ein Wesen mit Verstand und Vernunft ... Intelligenz und Emotion ...



und deshalb schuf er dann die Menschen ...

und als Folge dieser Schöpfung dann eben auch Angela Merkel ...



es ist völlig ausgeschlossen ...

daß sich sowas wie Angela Merkel aus einem Urknall heraus hätte entwickeln können ...



*



