Samstag, 26 August 2017 | 34.238

Die Politische Ausstellung ... Sigmar Polke ...

Sigmar Polke und nicht zu verwechseln mit Gabriel gilt international ...

als einer der bedeutendsten deutschen Künstler der Gegenwart ...



die aktuelle Ausstellung umfaßt das gesamte Editionswerk des Künstlers ...

mit rund 200 Werken aus der Sammlung 'Kunstraum am Limes' ...



im künstlerischen Schaffen Sigmar Polkes

1941 in Oels / Niederschlesien ... 2010 in Köln ...



hat das Editionswerk einen besonderen Stellenwert ...

eine Möglichkeit ... ebenso intensive wie exzessive Variationen zu schaffen ...



wie ein Alchimist erwartete er in seinen Experimenten ...

daß unterschiedliche Techniken ...



sich gewissermaßen gegenseitig befruchten ...

und seinem kreativen Ich dienten ...



so daß diese Editionswerke in den unterschiedlichsten Gestaltungen entstanden sind ...

u.a. als Bücher Collagen Drucke Mappen Objekte Photographien Photokopien ...



me Collectors Room Berlin Auguststraße 68 ...

www.me-berlin.com ...



*



das Nachbarschaftliche Europa ...

Deutsche und ... ihre fernöstlichen Nachbarn ...



das Po-litische Thema ...

Bildung und Erziehung ... Forschung und Lehre ... Wissenschaft und Technik ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen