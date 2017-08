Freitag, 25 August 2017 | 34.237

Der Politische Lifestyle der Angela Dorothea Merkel

bekanntlich weiß die Kanzlerin nicht was sie eigentlich tut ...

bzw wovon sie überhaupt redet wenn sie redet ...



das wissen allenfalls und eben partiell nur die Lobbyisten ...

die ihr dauernd einreden was tun und lassen soll ...



entscheidend aber ist ... wie Helmut Kohl schon ganz richtig erkannt hat ...

was hinten rauskomt ...



und das wissern natürlich auch die Lobbyisten nicht ...

weil sie ja kaum bis zu ihrem eigenen Tellerrand gucken können ...



geschweige denn darüber hinaus ... vielleicht bis zum Horizont ...

ohne die geringste Vorstellung davon was da hinter wohl sein könnte ...



so kommt es ... daß die Dinge dann irgend wann so verfahren sind ...

daß die Frau Kanzlerin sie zur Chefsache macht ...



und das muß man sich dann mal illustriert vorstellen ... was da rauskommt ...

wenn die Chefin ein im Grunde personelles Problem zur 'Chef'-'Sache' macht ...



das ist dann genau so ... also ich meine ungefähr genau so ...

wie wenn es bei der Geburt nicht so recht vorangeht ...



und der werdende Vater zur werdenden Mutter sagt ...

dann laß mich mal machen ...



*



das Zentral Bänkerische Europa ...

Deutsche und ... das fernöstliche ABC ... Asiaten Buddhisten Chinesen ...



das Po-litische Thema ...

Gesundheit und Pflege ... Fitness und Training ...









