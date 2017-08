Donnerstag, 24 August 2017 | 34.236

Das Politische Thema ... Migration etc ...

Europa zieht seit jeher Migranten an ... heißt es offiziell ...

und solange das so war ... war es auch kein Problem die Leute hier zu integrieren ...



heutzutage kommt aber niemand mehr hierher ... weil er 'angezogen' wird ...

sondern eher weil er ausgezogen wird ... also alles hergeben muß was er hat ...



und bis auf Hemd gerade so noch schwimmend die Küste erreicht ...

gerade so noch sein Leben (selbst) rettet ...



und zu den Leuten kommt ...

die mehr oder weniger hirnverbrannt eine Einladung ausgesprochen haben ...



hierher zu kommen ... obwohl sie weder die Absicht haben ...

die so genannten Flüchtlinge auch tatsächlich zu integrieren ...



noch überhaupt wissen ... was das ist ... und wie man das macht ...

geschweige denn was aus dem neuen Ganzen das daraus entsteht dann werden soll ...



dieser völlig hirnverbrannte Wahnsinn kennt anscheinend keine Grenzen ...

von wegen ...



das seien Chancen ... und die müsse man eben nutzen ...

das seien Herausforderungen ... und die müsse man eben bewältigen ...



und in Wirklichkeit weiß keiner was er da eigentlich tut ...

bzw wovon er rüberhaupt edet ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Europäische Rat ...



Deutsche und ... Juden und Palästinenser ... Muslime und Islamisten ...

Migration und ... Integration Minestronesation Inklusion ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen