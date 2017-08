Mittwoch, 23 August 2017 | 34.235

Das Gerichtshöfische Europa ...

tritt als Dritte Gewalt in Europa genau so wenig in Erscheinung ...

wie das Bundesverfassungsgericht in Deutschland ...



geschweige denn daß vom Bundesverfassungsgericht ...

irgend welche Impulse ausging en auf der Ebene der Europäischen Union ...



es gibt ... nur mal so als Beispiel ...

diese kleine Geschichte von der Familie ... die in Urlaub fährt ...



und der Haushälterin einschärft ...

aber denken sie ja an unseren Papagei ...



als die Familie zurückkommt ... ist der Papagei tot ...

offensichtlich verhungert und verdurstet ...



und auf die Frage ... ja was haben Suie denn die ganze Zeit gmeacht ...

sagt die Haushälterin ... na ich hab an den Papagei gedacht ...



genau so ... also ich meine ungefähr ... ist das auch mit der EU-Kommission ...

die dauernd an die grundlegenden Werte der EU denkt bzw dafür eintritt ...



aber nicht wirklich was tut ... wesween es eben immer schlimmer wird ...

mit Freiheit Demokratie Rechtsstaatlichkeit etc in der Welt ...



*



das Politische Buch ...

Deutsche und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ... T-TIP und C-TA et C-TERA ...



das Po-litische Thema ...

Geburtenrate und ... Demographischer Wandel ...









