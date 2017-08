Dienstag, 22 August 2017 | 34.234

Das Kommissionarristische Europa ...

die EU-Kommission fällt zunehmend auf einen altbekannten Trick rein ...

und führt sich damit selbst ad absurdum ...



wenn man verhindern will ...

daß jemand sich mit einer bestimmten Arbeit beschäftigt



muß man ihn mit irgend einer anderen Arbeit so beschäftigen ...

daß er nicht mehr dazu kommt ... die eigentliche Arbeit zu machen ...



die Kommission ist zur Zeit praktisch nur noch Umverteilung beschäftigt ...

das Geld muß umverteilt werden ... also von unten nach oben ...



die Flüchtlinge müssen umverteilt werden ...

am besten von vorne nach hinten ...



und das Recht muß dauernd umverteilt werden ...

denn angeblich gilt Rechtsstaatlichkeit ... Europa ist aber bekanntlich kein Staat ...



*



die Politische Oper ...

Deutsche und ... ihre Europäischen Nachbarn ...



das Politische Thema ...

Frauen und Gleichberechtigung ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen