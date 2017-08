Montag, 21 August 2017 | 34.233

Das Parlamentarische Europa ...

man könnte fast sagen ... 'das war einmal' ...

denn echte parlamentarische Arbeit wird ja nicht mehr geleistet ...



die Reste werden mehr oder weniger nur noch verwaltet ...

die Konkursmasse verteilt ...



wobei das so sine Mischung ist ...

aus Fass ohne Boden und Geld zum Fenster rauswerfen ...



am wichtigsten sei zum Beispiel bei den Brexit-Verhandlungen ...

die Rechte der Bürger zu klären ... na die werden sich freuen ...



am wichtigsten sei zum Beispiel in Griechenland ...

den Flüchtlingen Geld zu geben ...



damit sie aus den Lagern herauskommen und sich Wohnungen mieten können ...

in der Annahme ... daß die sich dann in die griechische Gesellschaft integrieren ...



na die werden sich wundern ... und freuen werden sich vor allem die Schleuser ...

denn bei denen landen voraussichtlich die bereitgestellten 1.3 Mrd Euro ...





*



der Politische Film ...

Deutsche und ... die Estnische EU-Ratspräsidentschaft ...



das Po-litische Thema ...

Arbeit und Leben ... Recht und Würde ... unangetastet beseitigen ...









