Sonntag, 20 August 2017 | 33.232

Der Deutsche Bürger ...

fühlt sich zwar vielfach als der Nabel der Welt ... bzw also als Weltbürger ...

weil ihm das von seinen Pfarrerstöchtern so eingeredet und vorgegaukelt wird ...



in Wahrheit fühlt er sich aber nicht mal mehr so richtig als deutscher Bürger ...

weil er die Kontrolle über sich und sein Land zunehmend verliert ...



oder sie sich einfach verflüchtigt ...

oder er sie abgenommen kriegt ... oder er sie gar freiwillig abgibt ...



wegen der Ökumene oder so ...

oder einfach um des so genannten lieben Friedens willen ...



und da merkt man dann allmählich ...

warum wir in Europa seit Jahrzehnten keinen Krieg mehr hatten ...



das Evangelische Wort der Protestantischen Pfarrerstochter ...

bzw der Katholisch-Politischen Gangster-Braut ...



das kloo-ballistische Europa ...

das Po.litische Thema ... Deutsche Luftfahrt ... Deutsche Raumfahrt ...









