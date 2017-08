Samstag, 19 August 2017 | 33.231

Die Politische Ausstellung ...

theoretisch könnten Chinesen und Amerikaner Nordkorea in die Zange nehmen ...

von der (Um)Zingelung mit Südkore inclusive Japan und Rußland mal ganz abgesehen ...



davon kann aber zur Zeit zumindest keine Rede sein ...

die Dinge werden wohl weiter so laufen bzw eskalieren wie bisher ...



es gibt ja in der Politik schon den Begriff der Peanuts ...

das heißt Nordkorea wird Peanutsartig weiter handeln ...



und die Amerikaner werden Wortschwallartig ...

mit ihrer Rhetorik immer weiter dumm rumquatschen ...



man sieht das ja an der Krim und Putin ...

was ja nun wirklich keine Peanut ist ...



*



das Nachbarschaftliche Europa ...

Deutsche und ... Chinesen Buddhisten Asiaten ...



das Politische Thema ...

Bildung und Erziehung ... Wissenschaft und Technik ... Forschung und Lehre ...









