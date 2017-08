Freitag, 18 August 2017 | 33.230

Der Politische LIfestyle der Angela Dorothea Merkel ...

relax and be positive ... good happens ...

oder wie Frau Merkel sagt ...



vergiß Politik ... mach Dein Ding ... pflege Deinen Stil ...

der Rest kommt von allein ...



bzw ... jetzt weiß man auch ...

warum sie dauernd beim Papst ist ...



die Merkel-typische Lifestyle-Teilung lautet ...

beichten ... bereuen ... dann kommt die Absolution ...



*



das Zentral Bänkerische Europa ...

Deutsche und ... der Islam die Islamisten das Islamystische ...



das Politische Thema ...

Gesundheit und Pflege ...









