Donnerstag, 17 August 2017 | 33.229

Die Politische Migration ...

die Frage ist ... ob der Begriff 'Migration' ...

ünerhaupt noch politically correct ist ...



denn Migration heißt an sich ja 'Wanderung' ...

heutzutae wandert aber niemand mehr ...



die Leute flüchten ! sie werden in die Flucht getrieben ! sie sind auf der Flucht ...

und was sie da alles mitmachen ...



hat mit dem verniedlichenden Begriff einer 'Wanderung' ...

und 'da vorne ist ein Gasthaus da kehren wir ein' ... nicht das Geringste zu tun ...



und der Mißbrauch ...

der mit den anderen dazugehörigen Begriffen getrieben wird ...



wie eben insbesondere Integration und oder Inklusion

ist schlicht und einfach idiotisch ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Europäische Rat ...



Deutsche und ... Juden Paläsinenser ... Arabisten Islamisten ...

das Politische Thema ... Migration ... Integration ... Minestronesation ... Inklusion ...









