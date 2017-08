Montag, 14 August 2017 | 33.226

Die eEsten oder @Esten ... und ihre EU-Ratspräsidentschaft

Estland hat bekanntlich zur Zeit rund 1.3 Millionen Einwohner ...

es ist also damit zu rechnen ...



daß die gleichermaßen selbstbewußte Bezirksbürgermeisterin von Marzahn ...

Dagmar Pohle ... Linke Diplom-Philosophin ...



ebenfalls die EU-Ratspräsidentschaft beantragen wird ...

obwohl sich auch die Einwohnerzahl von Marzahn ...



ohne die Stellen hinter dem Komma in Prozenten nicht ausdrücken läßt ...

aber daran sieht man den Unterschied zwischen Quantität und Qualität ...



wie das in der Politik nunmal so ist ...

fachliches Wissen und technisches Know-how spielen eigentlich keine Rolle ...



auch nicht Verantwortung-tragen-können sondern verantwortungs-bewußtsein ...

es geht um Zuversicht und Elan und Begeisterung ...



und wenn das alles nichts hilft ... der Glaube die Liebe die Hoffnung ...

sagt zumindest Jüri Ratas ... amtierender EU-Ratspräsident ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



das Po-litische Thema ...

Arbeit und Leben ... Recht und Würde ... unangetastet beseitigen ...









