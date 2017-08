Sonntag, 13 August 2017 | 32.225

Das Wort der Evangelischen Pfarrerstochter ...

auf der IGA ... also der Internationalen Garten Ausstellung in Marzahn ...

findet wahr scheinlich nicht statt ...



ansonsten aber tragen die Kirchen zum Veranstaltungsprogramm viel bei ...

und stellen dabei die Schöpfung in den Mittelpunkt ...



allem Urknall zu Trotz ... geschweige denn dem Knall ...

den diejenigen haben müssen ... die daran glauben ...



im übrigen gibt es in Berlin das Forum der Religionen ...

und im Pavillon den Dialog der Kulturen ...



und wer schon immer mal pilgern wollte ...

braucht sich auch nicht auf den Jakobsweg zu begeben ...



sondern pilgert bzw läßt sich pilgern also ich meine führen ...

vom IGA-Pfarrer Hirt oder vom Förster-Theologen Michael Duhr ...



zum Beispiel am 29. August von 19 bis 23 Uhr ...

oder am 26. September von 10 bis 14 Uhr ...



nur in einem Punkt sind die Kirchen dann wohl doch noch hinter dem Urknall zurück ...

sie wollen beim Pilgern 'den Draht zum Schöpfer finden' ...



diese Suche dürfte im Zeitalter der drahtlosen Digitalisierung ...

kaum erfolgreich sein ...



bei anderen Fragen hilft Katharina Lohman weiter ...

www.iga-berlin-2017.de ...



