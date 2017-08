Samstag, 12 August 2017 | 32.224

Die Politische Ausstellung ...

Galerie Nagel Draxler Berlin ...

Renée Green ... 'Pacing`...



Residency + Exhibition ...

CCVA Carpenter Center for Visual Arts ... Cambridge ...



'Placing' (Berlin) ... 'Facing' (Toronto) ... 'Spacing' (Lissabon) ... 'Tracing' (Como) ...

Renée Green arbeitet vorzugsweise an langfristigen Projekten als 'artist in residence' ...



alles was es gibt in Zeit und Raum ...

in Bewegung wie an bestimmten Orten ...



hat Spuren ... die dahinführen ...

und hinterläßt Spuren ... die weiterführen ...



Renée Green versucht die Spuren aufzuspüren ...

und ihnen künstlerischen Ausdruck zu geben ...



sie glaubt ... nicht daß es eine Vorsehung gäbe oder gar Vorbestimmung ...

aber daß es für alles was dem Menschen passiert Flugbahnen gibt wie für Planeten im Weltall



bis 30 April 2018 ...

www.nagel-draxler.de



das Nachbarschaftliche Europa ...

Deutsche und ... Chinesen Buddhisten Asiaten ...



das Politische Thema ...

Bildung und Erziehung ... Wissenschaft und Forschung ... Lehre und Leere ...









