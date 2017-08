Freitag, 11 August 2017 | 32.223

Der Politische Lifestyle der Angela Dorothea ...

Angela Merkel weiß ... man braucht nicht zu wissen was man tut ...

man muß nur einfach irgend was tun oder vielleicht auch einfach gar nichts tun ...



weil sich sofort ein ganzes Heer von angeblich Wissenden oder gar bessser Wissenden

darauf stürzt und das zu erklären versucht ...



und dann wird eh nicht mehr über das geradet ...

was eigentlich gemacht werden sollte ...



sondern nur noch über die Erklärungsversuche bezüglich dessen ...

was und wie es nun de facto und ganz natürlich eigentlich gelaufen ist



und wenn das dann alles auf ein so genanntes Macht-Gen zurückgeführt wird ...

auch gut ... damit kann man leben ... und Frau natürlich auch ...



*



das Zentral Bänkerische Europa ...

Deutsche und ... Juden Israelis ... Araber Palästinenser ...



das Politische Thema ...

Migration Integration ...Minestronesation Inklusion ...









