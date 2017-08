Donnerstag, 10 August 2017 | 32.222

Das Politische Konzert ohne Politisches Konzept ...

der rat-lose Europäische Rat ...

Deutsche und ... Juden ...



wenn die rat-losen Juden schon früher auf die Idee gekommen wären ...

sich Israeli zu nennen ...



gäbe es am Ende diese ganzen Begriffe nicht ...

die mit Jude anfangen ... wie Judenviertel und so ...



vielleicht nicht mal die Judenverfolgung ...

nur noch Jude Law ... aber der hat ja mit dem Gesetz nichts zu tun ...



*



US-Außenminister Rex Tillerson ...

sagte bei einem Stopp auf Guam ...



US-Präsident Donald Trump ...

habe nur die nordkoreanische Rhetorik in gleicher Sprache erwidern wollen ...



das klingt ja fast so ...

als würde er heimlich Dunja Hayali gucken ...



*



das Po-litische Thema ...

Migration und Integration ... Minestronesation und Inklusion ...



*







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen