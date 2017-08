Mittwoch, 09 August 2017 | 32.221

Das Politische Buch ...

den ganzen Tag und natürlich auch in der Nacht ...

rasen Rettungsfahrzeuge mit Karacho durch die Stadt ...



also ich meine mit tatü tata etce tera ...

und bahnen sich durch nichtrettungsgassenbildungsbereite Autofahrer ihren Weg ...



und dann denkt man immer ...

da ginge es um Leben und oder Tod ...



viele diese Einsätze spielen sich aber auf öffentlichen Plätzen ab ...

in Bahnhöfen oder bei Veranstaltungen etc ...



so daß man ohne weiteres sehen kann ...

wer da gerade mal wieder verarztet und abtrabsportiert wird ...



sobald das Wichtigste mehr oder weniger hektisch abgeklärt ist ...

nämlich wo Hindemith ...



das heißt ... welches Krankenhaus gerade an der Reihe ist ...

seine Existenzgrundlage ein bißchen abzusichern und aufzufrischen ...



und da kann man eben auch ohne weiteres sehen ...

daß es sich bei einem großen Teil dieser Einsätze ...



gar nicht um echte Krankheits geschweige denn Not oder Un Fälle handelt ...

sondern um mehr oder weniger mutwillig riskierte ...



oder sinnlos provozierte bzw letztlich durch in Verzweiflung mündende Lebensweise

absehbare Zusammenbrüche ...



und man kann auch ohne weiteres sehen ...

wenn man das Umfeld mit betrachtet ...



daß diese Einzeleinsätze wie Tropfen sind ...

die aus einem Eimer laufen ...



aber irgend wann ist der Eimer leer ...

und dann implodiert das ganze System ...



*



das Gerichtshöfische Europa ...

Deutsche und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...



das Politische Thema ...

Geburtenproduktionsrate und Demographischer Wandel ...



CO2-Produktionsrate und Klimatischer Wandel ...

Schwachsinnsproduktionsrate und Politischer Wandel ...









