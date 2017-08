Montag, 07 August 2017 | 32.219

Der Politische Film ... Zionismus als Synonym für Zynismus ...

der Zionismus ist bekanntlich das jüdische Bemühen

zur Sicherung und Festigung bzw zum weiteren Ausbau und zur weiteren Entwicklung



eines im Prinzip nach wie vor nicht existenten jüdischen Staates ...

dem man das Nutella-Etikett Israel draufkleben will ...



wodurch aber Nix-Halbes-und-Nix-Ganzes draus wird ...

und erst recht keine sinnvolle Mischung ...



denn die könnte sich nur ergeben ...

wenn dieser an sich beabsichtigte israelische Staat ein demokratischer Staat wäre ...



und davon sind der Herr Netanyahu und seine Konsorten so weit entfernt ...

wie sie auf einem völlig anderen Stern leben ... eben nicht dem von Bethlehem ...



was die so genannte israelische Regierung an Politik bietet ...

ist erbarmungslos schamlos schonungslos rücksichtlos sinnlos ...



und nicht nur bissig-verletzend ...

sondern bestialisch-tödlich ... eben zynisch ...



*



das Parlamentaristische Europa ...

Deutsche und ... die EU-Ratspräsidentschaft von Estland ...



das Po-litische Thema ...

Arbeit und Leben ... Recht und Würde ... Glaube und Erlörung ...









