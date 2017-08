Sonntag, 06 August 2017 | 31.218

Das Wort der Evangelischen Pfarrerstochter ...

aber ständig sich beim Papst den Segen Holende ...

und mit den Bischöfen Paktierende ...







*



das kloo-ballistische Europa ...

Deutsche Bürger und ... Welt Bürger ...



das Po-litische Thema ...

Deutsche Luftfahrt ... Deutsche Raumfahrt ...



wir wissen doch schon ...

das Weltall weitet sich ständig aus ...



da die Dichte aber gleich bleibt ... muß also auch ständig neue Materie entstehen ...

Abhängigkeit und Parallelität von Zeit und Raum ...



so ungefähr genau ...

ich meine praeter propter ...



ist das auch mit der so genannten Politik von Angela Merkel ...

bzw mit dem was sie 'ihre (irre) Politik' nennt ...



jeder neue Tag ist de facto ein Tag im Snne der Erweiterung des Begriffs Zeit ...

es gibt kein Ende des Universums ... kein Ende der Zeit ... geschweige denn den Tod ...



und jeden Tag erfindet Angela Merkel neuen Unsinn ...

um den Politischen Raum mit 'ihrer (irren) Politik' zu füllen ...



das heißt ... Zeit und Raum haben (zwar) kein Ende

sie haben aber eine gewisse bzw eine sogar bestimmte und bestimmbare Dichte ...



und das führt uns zurück zu dieser an sich überschaubaren Zeiteinheit 'Tag' ...

den man mit sinnvoller um nicht zu sagen verfassungsgemäßer Arbeit füllen ...



oder wie die Affen im Urwald bzw eben Angela Merkel Norbert Lammert Andreas Voßkuhle ...

sinnlos verspielen oder gar absichtsvolol mißbrauchen kann ...









