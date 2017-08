Samstag, 05 August 2017 | 31.217

Die Politische Baustelle der Angela Dorothea Merkel ...

in der Kirche hört man immer wieder den Satz ...

'wo der Herr nicht das Haus mit baut ... bauen umsonst die daran bauen' ...



was auch immer aus dem dann wird ... an dem also umsonst gebaut wird ...

aber so ist das eben auch mit der Politik ...



wenn das 'Haus' beispielsweise die Herstellung einer verfassungsgemäßen Ordnung sein soll ..

dann bauen umsonst diejenigen die dauernd daran bauen was sie 'Ihre (irre) Politik nennen ...



denn man kann nunmal eine verfassungsgemäße Ordnung nicht herstellen ...

ohne sich wenigstens ein bißchen auch an die Verfassung zu halten



*



das Nachbarschaftliche Europa ...

Deutsche und ... ihre fern-östlichen Nachbarn ...Asiaten Buddhisten Chinesen ...



das Politische Thema ...

Bildung und Erziehung ... Wissenschaft und Techik ... Forschung und Lehre ...









