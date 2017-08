Freitag, 04 August 2017 | 31.216

Angela Merkels Politischer Lifestyle ohne Stil ...

nach bzw zu den Sanktionen für Rußland ...

kommen jetzt die Reparationen für Polen ...



so ist das eben in der Politischen Wildnis ...

bzw dem was Angela merkel 'ihre (irre) Politik' nennt ...



wenn man keine Politik macht ...

um sowas gar nicht erst aufkommen zu lassen ...



braucht man sich doch nicht zu wundern ... wenn es ...

als wäre es ein Urknall ... ganz von allein entsteht und wächst ... blüht und gedeiht ...



mit anderen Worten ...

das was Angela merkel 'ihre (irre) Politik' nennt ...



läuft zwangsläufig um nicht zu sagen naturgemäß ...

und natürlich im Gegensatz zu verfassungsgemäß ...



auf Krieg hinaus ... und auf immer mehr Krieg ... wegen des Wachstums ...

aber das ist ja wohl so gewollt ...



von all denen mit der Gewalt ...

allgemein Norbert Lammert und ganz speziell Andreas Voßkuhle ...



also denen die sich weigern ... mal ihren Verstand einzuschalten ...

von denjenigen die allgemein daran verdienen ... s.Korruption etc ...



oder gar ganz speziell ... s.sog.Kriegsgewinnler etc ...

gar nicht zu reden ...



*



das Zentral Bänkerische Europa ...

Deutsche und ... der Islam die Islamisten das Islamystische ...



das Po-litische Thema ...

Gesundheit und Pflege ... Krankheit und Heilung ... Alzheimer und Intensivstation ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen