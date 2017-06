Donnerstag, 29 Juni 2017 | 26.180

Das 'Handelsblatt' ... Bla-Bla-für-Alle ...

Schuster bleib bei Deinem Leisten ... sagt das Volk ...

wenn es sich demokratisch verhalten darf ...



die Herren Herausgeber und Chefredakteure des Handendelsblatts ...

halten sich dagegen nicht an ihren Leisten ... eben den Handel ...



sondern wollen zunehmend alles über einen bzw ihren Kamm scheren ...

diese Mischung aus impertinenter Arroganz und Ignoranz ...



mit der sie die Lufthoheit über den Stammtischen ...

des gesellschafts und kultur politischen Geschehens beanspruchen ...



jetzt soll also die Ehe nicht liquidiert sondern demokratisiert werden ...

die 'Ehe für alle' zum Test für die Liberalität unserer Gesellschaft werden ...



der Begriff der Ehe modernisiert werden ...

die Wahrung der Verfassung für altmodisch erklärt werden ...



es sieht so aus ... als sei es nur einfach konsequent ...

oder doch gar Teil der Evolution ...



wenn jetzt nach Homosexualität und Diklettantismus ...

auch noch Suizid und Kanibalismus zum Kult erklärt werden ...



was hat ein Test der Liberalität einer Gesellschaft zu tun ...

mit der Beseitigung der Gesellschaft und deren Demokratie ???



die Herren vom Handelsblatt sollten mal lieber einen Test darauf machen lassen ...

ob sie noch alle Tassen im Schrank haben !!!



es ist doch nicht die Gesellschaft ... die ein Problem hat ...

geschweige denn das Volk oder gar 'sein' (!) Staat ...



sondern es sind diese Führungskräfte in Publizistik und Politik ... Religion und Recht etc

die ein Loch im Kopp haben ... wo der naturbelassene Mensch Verstand und Vernunft hat



und die immer wieder unbedingt beweisen wollen ... daß Geisteskranke ...

die Natur und das Chaos nicht nur beherrschen sondern sogar auf den Kopf stellen können









