Mittwoch, 02 August 2017 | 31.214

Die Sanktionen der Angela Merkel ...

Brigitte Zypries nennt die US-Sanktionen gegen Rußland völkerrechtswidrig ...

und droht gar mit natürlich noch völkerrechtswidrigeren Gegenmaßnahmen ...



das ist wieder so ein Musterbeispiel für diesen sozialistischen Schwachsinn ...

der wie so eine Art Erbkrankheit immer wieder weiter vererbt wird ...



Frau Merkel versäumt es auf Grund dessen was sie 'ihre' Politik nennt ...

Herrn Putin daran zu hindern daß der sich die Krim einverleibt ...



und wenn die Amerikaner dann weil das dem dient ...

was sie ihrerseits unter ihrer Politik bzw ihren Interessen verstehen ...



so genannte Sanktionen verhängen ...

soll das völkerrechtswidrig sein ...



wo bleibt da die politische Logik ...

von der des Rechts mal ganz abgesehen ...



