Donnerstag, 03 August 2017 | 31.215

Das Politische Konzert ohne Politisches Konzept ...

natürlich ist auch der Mensch Teil der Natur ...

dennoch liegt der Unterschied zwischen Mensch und Natur darin ...



eben darin daß der Mensch unterscheiden kann ...

die Natur dagegen nicht ...



das heißt ...

wenn man die Natur so wachsen läßt wie sie ist dann ist das Wildwuchs ...



der Mensch dagegen ist in der Lage ...

nichts so zu lassen wie es ist ...



sondern seinen Verstand einzuschalten ...

den naturgemäß an sich sich jeder Mensch hat ...



und nicht nur die Natur ...

sondern vor allem auch sich selbst zu kultivieren ...



Voraussetzung dafür ist wiederum 'natürlich' ...

daß der Mensch seinen Verstand auch tatsäclich einschaltet



weil das eine gewissermaßen freie Entscheidung ist ...

von den Möglichkeiten ihn auch wieder auszuschalten ganz schweigen ...



oder den Gelegenheiten ...

bei denen er auf natürliche (!) Weise ausgeschaltet wird ...



bzw den Gegebenheiten ... daß es natürlich so ist ...

daß man alles was es gibt ge-brauchen und auch miß-brauchen kann ...



Angela merkel ist es gelungen ...

möglicherweise auf Grund ihrer Ausbildung als Physikerin ...



diese feinen Unterschiede aufzuheben ...

und das was sie 'ihre' Politik nennt auf das niveau des Urknalls zurückzuführen ...



und das was dann kommt bzw also wächst ...

nicht zu ge-brauchen ... geschweige denn zu kultivieren ...



sondern zu miß-brauchen ...

selbst den Wildwuchs ...



*



der rat-lose Europäische Rat ...

Deutsche und ... Juden und andere nah-östliche Nachbarn



das Po-litische Thema ...

Migration Integration ... Minestronesation Inklusion ...









