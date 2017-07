Sonntag, 30 Juli 2017 | 30.211

Das Wort der Evangelischen Pfarrerstochter ...

das kloo-ballistische Europa ... soll heißen ... welt'politisch' so bedeutungslos ...

daß man nur noch die Kloospülung bedienen kann ...



Deutsche Bürger und ... Welt Bürger ...

soll heißen ... nach wie vor das Beste was es so gibt in dieser Art ...



das Po-litische Thema ...

Deutsche Luftfahrt ... Deutsche Raumfahrt ...









