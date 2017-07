Freitag, 28 Juli 2017 | 30.209

Der Politische Lifestyle der Angela Dorothea Merkel ...

das Handelsblatt ... bzw also die Herren dieser Schöpfung ...

die Blattmacher sind ... oder doch vielleicht eher Plattmacher ...



vor allem eben dieses hoffnunsvollen Pflänzchens der so genannten Vierten Gewalt ...

ohne das die Demokratie genau so wenig leben kann wie ohne Dritte Gewalt ...



sind zu der Erkenntnis gekommen ...

Angela Merkel habe das Prinzip Macht zu gewinnen und zu erhalten 'perfektioniert' ...



wobei das beim Handelsblatt Ausdruck von Bewunderung und gar Verehrung ist ...

und nicht etwa von Kritik geschweige denn Tadel ...



denn objektiv kann kein Zweifel daran bestehen ...

daß Angela Merkel dieses Prinzip des Macht-mißbrauchs



nicht (nur) perfektioniert ...

sondern schlichtweg per-ver-tiert (!!!) hat ...



und sich insofern die Mißhandlung der Bürger (...)

und die Mißhandlung der Leser (...) in nichts nachstehen ...



da wird immer noch und immer wieder darüber gestritten ...

ob man nun gentechnisch veränderten Mais herstellen und in Verkehr bringen darf oder nicht



einstweilen hat die von den vier bzw fünf oder gar sechs Gewalten ...

das heißt inclusive Kirchenfürsten und Kulturbetrieb ...



mit dem Volk betriebene Art von Gehirnwäsche längst dazu geführt ...

daß sie nicht merken ... wie verblödet infolge dieser Gentechnik sie selbst schon sind ...



*



das Zentral Bänkerische Europa ...

Deutsche und ... der Islam / die Islamisten / das Islamystische ...



das Po-lytische Thema ...

Gesundheit und Fitness ... Krankheit und Pflege ... Ernährung und Traiming ...









