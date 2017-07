Donnerstag, 27 Juli 2017 | 30.208

Deutsche und ... Juden ...

Deutsche und Juden haben eins gemeinsam ...

sie sind ein leidgeprüftes Volk ... als Volk ...



hinsichtlich der Politischen Führung ...

muß bzw kann man differenzieren ...



auch das deutsche Volk hatte mal eine Führung ...

um nicht zu sagen den größen Führer aller Zeiten ...



der wollte aus den Deutschen mal das größte Volk aller Zeiten machen ...

diesen Wahnsinnigen haben wir ... man könnte sagen 'Gott sei Dank' überwunden ...



demgegenüber hat das jüdische Volk nach wie vor eine politische Führung ...

die nach wie vor glaubt ...



das jüdische Volk sein das größte Volk aller Zeiten ...

also das von Gott auserwählte Volk überhaupt ...



und das jüdische Volk wird nach wie vor in diesem Glauben gebildet und erzogen ...

und glaubt also auch selbst daran ...



und solange die diesen Wahn nicht überwinden ...

wird sich wohl auch die Wunde des so genannten Antisemitismus nicht schließen ...



vielleicht sollten sie doch mal ... da eh grad in Bayereuth die Festspiele sind ...

nach Wahnfried gehen ...



und sich mit Wagner versöhnen ...

bzw sich anschauen wie der dieses Problem gelöst hat ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-und-tat-lose Europäische Rat ...



das Po-litische Thema ...

Migration und Integration ... Minestration und Inklusion ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen