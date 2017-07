Dienstag, 25 Juli 2017 | 30.206

Die Politische Oper des Stabilitätsankers Angela Merkel

'Niemand hat die Absicht ...'

dieser Spruch ... dieses Zitat vom alten Erich Honecker ...



kriegt wahrscheinlich doch noch ...

die Qualität des politischen Schlagworts schlechthin ...



denn tatsächlich hatte und hat bisher in der ganzen Menschheitsgeschichte ....

noch niemand jemals die Absicht gehabt ...



das zu machen ...

wofür der Begriff im alten Griechenland erfunden wurde ...



aber eigentlich tatsächlich erst heutzutage ...

und unter den Bedingungen unserer modernen gewalten-geteilten Verfassung ...



wirklich umgesetzt werden kann ...

nämlich an die 'polis' denken ... also den Rahmen bzw die Rahmenbedingungen ...



aber eben nicht zum Selbstzweck bzw zu einem technischen Ziel ...

sondern im Interesse der Menschen und Bürger bzw einem natürlichen Ziel ...



*



das Kommissionarristische Europa ...

Deutsche und ... ihre Europäischen Nachbarn ...



das Politische Thema ...

Frauen und Gleichberechtigung ... Feminismus und ...









