Montag, 24 Juli 2017 | 30.205

Die Politischen Lobeshymnen ... auf Angela Merkel

ich wehre mich ausdrücklich dagegen ...

daß in der Presse ebenso ungeniert wie unkritisch so genannte Lobeshymnen verbreitet werden



nach denen ... Angela Merkel 'ungeheuer führungsstark' sei ...

die Frage ist nicht ... ob sie führungsstark ist ...



sondern wo hin (!!!) das alles 'führt' ...

denn de facto führt sie ja gar nicht ...



sondern läßt nur geschehen ... wie sich eben alles gerade so ergibt ...

und will das dann regeln und regulieren ...



nach denen ... Angela Merkel ein Stabilitätsfaktor sei ...

der die freie Welt (???) zusammenhält (???) ...



de facto hält sie überhaupt nichts zusammen ...

außer ein paar Leuten ...



die ihr 'vorn die Votze lecken ...

und hinten in den Hintern kriechen bzw abartig den Arsch ficken' ...



de facto ist Angela Merkel seit Adolf Hitler ...

das Unfähigste und Unprofessionellste



das Geisteskrankste und Kriminellste ...

das Kultur-und Niveau-loseste ...



das Undemokratischste und Rechtloseste ...

das an Menschen mißbrauchen und mißhandeln Beispielloseste ...



was es je in der Welt gab ...

abgesehen davon daß diese Frau eiskalt ist ...



ist sie die Spitze eines Eisbergs ...

an Menschenverachtung und Menschenwürdebeseitigung ...



